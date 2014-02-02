محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 62 شخصا

قضت محكمة الجنايات في القاهرة الأحد ببراءة جميع المتهمين، وعددهم 62 شخصا، في قضية احتجاجات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي شهدت أعمال عنف بوسط القاهرة في يوليو/تموز الماضي، وعرفت باسم "أحداث رمسيس".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من نالوا البراءة في القضية الأولى كانوا يواجهون اتهامات "بارتكاب أعمال عنف وشغب جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر".

وقال المستشار وائل حسين -المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة- إن النيابة تنتظر أسباب حكم البراءة لدراستها تمهيدا للطعن، أمام محكمة النقض.

ومن بين المتهمين الذين نالوا البراءة في القضية مصور قناة الجزيرة مباشر مصر محمد بدر. وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية على موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع أن يطلق سراح بدر صباح الإثنين بعد استكمال إجراءات الإفراج.

من جهة أخرى، قضت محكمة أخرى بحبس 23 شخصا، من بينهم ست سيدات من مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بمخالفة قانون ينظم عملية التظاهر.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المحكوم عليهم بالحبس اليوم أدينوا بخرق قانون التظاهر عبر تنظيم ثلاث مظاهرات في مدينة نصر بالقاهرة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول دون سابق إخطار.

وكانت محكمتان مصريتان عاقبتا 45 محتجا من مؤيدي مرسي السبت بالسجن بين عامين وستة أعوام في محافظتي القليوبية، والإسماعيلية لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر.

ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأعضاء قياديون آخرون بتهم عديدة بينها التحريض على العنف.