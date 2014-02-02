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كيري يبلغ ظريف أن العقوبات الأمريكية الحالية ستبقى

2/2/2014

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، وناقشا المحادثات المقررة الشهر الحالي بشأن تسوية نهائية للنزاع المتعلق ببرنامج إيران النووي، والتقى الوزيران على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن كيري أكد أهمية تفاوض الجانبين بصدق وتنفيذ إيران لالتزاماتها وفقا لخطة العمل المشتركة، وأوضح كيري أيضا أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات الحالية."

وكانت إيران قد توصلت لاتفاق تمهيدي مع القوى العالمية الست في نوفمبر يقضى بتعليق أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

وستبدأ إيران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في فيينا في 18 فبراير بشأن تسوية نهائية

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