الداخلية تنفي تقديم بوتفليقة طلب ترشح للانتخابات

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

نفت وزارة الداخلية الجزائرية أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد سحب استمارة الترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ ابريل المقبل.

وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز الأحد إن الرئيس بوتفليقة لم يقدم أية وثيقة رسمية لوزارة الداخلية يعبر فيها عن رغبته في الترشح وأنه لم يقم بسحب استمارات الترشح للرئاسة.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة سحب الخميس الماضي استمارات الترشح للانتخابات، فيما يسود الغموض بشأن موقف بوتفليقة بشأن ترشحه لولاية رابعة على الرغم من أن المقربين منه أكدوا أن الأمر بات قضية وقت ليس إلا.

ودعا أكثر من ثلاثين حزبا جزائريا السبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رابعة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

كما أعلنت مجموعة من 26 حزبا أطلقت على نفسها "مجموعة ال 26 من أجل الولاء والاستقرار"، بقيادة وزير النقل عمار الغول عن دعمها ترشح بوتفليقة بحسب القناة الثالثة للإذاعة العامة. وقال الغول رئيس "حزب تاج" في تجمع شاركت فيه هذه الأحزاب ال26 في غرب العاصمة الجزائرية "نحن على استعداد كامل للدخول في الحملة الانتخابية". ودعا عمار الغول وهو من المقربين من بوتفليقة أحزابا أخرى (أكثر من 45 حزبا مرخصا له في البلاد) إلى الانضمام إلى مجموعته.

من جهتها دعت مجموعة "التحالف التوافقي" وهي مكونة من ستة أحزاب السبت بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة إثر اجتماع عقد بولاية سوق أهراس شرق الجزائر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وحتى الآن أعلنت 15 شخصية سياسية عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل وأبرزهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس الذي هزمه بوتفليقة في انتخابات 2004.

وعلى المرشحين جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية في 25 ولاية من ولايات البلاد ال48، أي 1500 في كل ولاية على الأقل كي يؤخذ الترشيح في الاعتبار. وأعلن حزبان مقاطعة الانتخابات وهما حركة مجتمع السلم (إسلاميون) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.