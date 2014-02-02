اشتباكات في الرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة

سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة، الأحد، وسط مدينة الرمادي بين القوات العراقية ومسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق ، فيما تستعد القوات العراقية لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين, الأول من مدخل الخط السريع، والثاني من منطقة النعيمية، والمدخل الثالث من جانب الحى العسكري والنزال للقضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين هناك.

وقال مصدر في شرطة محافظة الأنبار اليوم، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحي التنظيم من جهة أخرى في منطقة الملعب وسط مدينة الرمادي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم بعد.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية