البث الحي
منوعات

اشتباكات في الرمادي واستعدادات لاقتحام الفلوجة

2/2/2014

سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة، الأحد، وسط مدينة الرمادي بين القوات العراقية ومسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق ، فيما تستعد القوات العراقية لاقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور للقضاء على الإرهابيين, الأول من مدخل الخط السريع، والثاني من منطقة النعيمية، والمدخل الثالث من جانب الحى العسكري والنزال للقضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين هناك.

وقال مصدر في شرطة محافظة الأنبار اليوم، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحي التنظيم من جهة أخرى في منطقة الملعب وسط مدينة الرمادي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم بعد.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)