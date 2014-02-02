إيران تؤكد استعدادها لتسوية الخلاف النووي مع المجتمع الدولي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده لتسوية الخلاف النووي مع المجتمع الدولي وإجراء مفاوضات بنية صادقة.

وفي كلمته التي ألقاها الأحد أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن قال المسؤول الإيراني "إن الأمر يمكن تحقيقه، وأعرف أن أمامنا كماً كبيرا من العمل لكننا حققنا الخطوة الأولى وهذه بداية مهمة". وتابع ظريف "سيكون من الغباء بدء عملية تفاوض ثم قطعها مرة أخرى، نحن على استعداد للتباحث بشأن القضايا المهمة، وهذه فرصة تاريخية".

من جانبه قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ثمة حركة إيجابية ومشجعة لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله".

وكان ظريف قد التقى في وقت سابق نظيره الأمريكي جون كيري حيث تباحثا بشأن المفاوضات التي ينتظر أن تبدأ في الثامن عشر من الشهر الجاري في جنيف ووصف ظريف اللقاء بأنه كان جيدا. وذكر دبلوماسيون أن كيري حث خلال لقائه مع ظريف على التفاوض بنية صادقة كما طالب إيران بالوفاء بالتزاماتها.

في غضون ذلك جدد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون اتهاماته للحكومة الإيرانية، وطالب بمراقبة "الخداع والتلاعب" من قبل النظام الإيراني، مشيرا إلى أن إيران عادت إلى طاولة المفاوضات لاعتبارات اقتصادية محضة، وأضاف أن الإيرانيين سيستغلون الوقت لتحقيق المزيد من التقدم لتصبح إيران بالفعل دولة نووية عسكرية. كما طالب الوزير الإسرائيلي بوقف البرنامج النووي الإيراني بأي طريقة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة (5+1) التي تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا كانت قد اتفقت مع إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على إجراء مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون النصف الأول من العام الجاري.