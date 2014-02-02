"إيجاد" ترسل مراقبين لجنوب السودان

أرسلت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) الأحد فريقا من الخبراء إلى جنوب السودان لتقييم تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التفاوض بشأنها مؤخرا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المؤلف من 14 عضوا مع مسؤولين حكوميين بالإضافة إلى منظمات دولية وغير حكومية في جوبا وعدة أماكن في جنوب السودان على مدار الأيام الخمسة المقبلة .

ويقوم الفريق الذي يضم خبراء عسكريين ومدنيين ويقوده الجنرال الأثيوبي المتقاعد جيبريجزابهير ميبراهتو، الموقف على الأرض قبل قيام (إيجاد) بإرسال مزيد من المراقبين والفرق للتأكد من تطبيق وقف إطلاق النار في أجزاء عدة من البلاد .

ومن المأمول أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى وقف الصراع المسلح في أحدث دولة في العالم والذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700 ألف آخرين. وقد فر 123400 مواطنا من جنوب السودان إلى دول مجاورة مثل أوغندا وكينيا والسودان وأثيوبيا .

وقد تحول الصراع على السلطة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار لأعمال عنف في منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي، عندما اندلعت اشتباكات بين أنصارهما في قبيلتي الدنكا والنوير .

يشار إلى أن نقطة الخلاف في محادثات وقف إطلاق النار تمثلت في طلب المتمردين من كير الإفراج عن 11 من أنصار مشار، اتهمهم كير بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته.

وقد تم الإفراج عن سبعة بالفعل، حيث تحث (إيجاد) الحكومة على الإفراج عن المتبقيين من أجل المضي قدما في المحادثات السياسية المقررة في السابع من شباط/فبراير الجاري، كما لا يزال الشمال يشهد اشتباكات متقطعة على الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار.