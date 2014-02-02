البث الحي
منوعات

"إيجاد" ترسل مراقبين لجنوب السودان

2/2/2014

أرسلت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) الأحد فريقا من الخبراء إلى جنوب السودان لتقييم تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التفاوض بشأنها مؤخرا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المؤلف من 14 عضوا مع مسؤولين حكوميين  بالإضافة إلى منظمات دولية وغير حكومية في جوبا وعدة أماكن في جنوب  السودان على مدار الأيام الخمسة المقبلة .

ويقوم الفريق الذي يضم خبراء عسكريين ومدنيين ويقوده الجنرال الأثيوبي  المتقاعد جيبريجزابهير ميبراهتو، الموقف على الأرض  قبل قيام (إيجاد)  بإرسال مزيد من المراقبين والفرق للتأكد من تطبيق وقف إطلاق النار في أجزاء عدة من البلاد .

ومن المأمول أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى وقف الصراع المسلح في أحدث دولة في العالم والذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700 ألف آخرين. وقد فر 123400  مواطنا من جنوب السودان إلى دول مجاورة مثل أوغندا وكينيا والسودان  وأثيوبيا .

وقد تحول الصراع على السلطة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك  مشار لأعمال عنف في منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي، عندما اندلعت  اشتباكات بين أنصارهما في قبيلتي الدنكا والنوير .

يشار إلى أن نقطة الخلاف في محادثات وقف إطلاق النار تمثلت في طلب المتمردين من كير الإفراج عن 11 من أنصار مشار، اتهمهم كير بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته.

وقد تم الإفراج عن سبعة بالفعل، حيث تحث (إيجاد) الحكومة على الإفراج عن المتبقيين من أجل المضي قدما في المحادثات السياسية المقررة في السابع من شباط/فبراير الجاري، كما لا يزال الشمال يشهد اشتباكات متقطعة على الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)