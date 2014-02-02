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إغلاق الاقتراع في الانتخابات المبكرة في تايلند

2/2/2014

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء التايلندية ينغلاك شيناوات في موعدها المحدد ,  رغم مقاطعة المعارضة وعرقلتها سير العملية الانتخابية في دوائر عديدة، لإفشالها.

وقال باريتبورن هونجتانيتورن وهو زعيم موال للحكومة من اودون تاني معقل ينغلوك إن الانتخابات سارت في الشمال والشمال الشرقي بسلاسة، وانتقد إقدام المحتجين على إغلاق مراكز اقتراع وترويع المصوتين ووصف ذلك بأنه غير مقبول بتاتا" وأدانت  رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات ما يحدث في بانكوك والجنوب وقالت إن المحتجين منعوا الناس من ممارسة حقهم في التصويت" .

وفي المقابل قاطع الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي الانتخابات،  وعبرت لجنة الانتخابات عن قلقها من أن يؤدي هذا إلى انتخاب عدد قليل من النواب لا يفي بالنصاب القانوني لعضوية البرلمان, في حين ألغي التصويت في خمس من إجمالي 33 دائرة انتخابية في العاصمة بانكوك، رغم عدم تسجيل أي اشتباكات عنيفة بها.

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