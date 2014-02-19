مقتل 25شخصاً على الأقل في ميدان الاستقلال بكييف

اقتحام ميدان الاستقلال في كييف من قبل الشرطة

قتل خمسة وعشرين شخصاً في اضطرابات بالعاصمة كييف بحسب وزارة الصحة الأوكرانية، في معارك بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة في العاصمة كييف.

وقال سيرهي أربوزوف رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت إن الاحتجاجات التي تطورت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة أمس كانت محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأضاف لم تكن هذه مظاهرة من أجل الديمقراطية، كانت عبثا بعقول الناس ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة".

وقالت وزارة الداخلية إن تسعة من ضباط الشرطة كانوا بين القتلى.

وحث الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش زعماء المعارضة على النأي بأنفسهم عن المتشددين محذرا من أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنه سيتحدث معهم "بطريقة مختلفة".

وقال زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو في وقت سابق إنه انسحب من المحادثات مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش دون التوصل إلي أي اتفاق حول كيفية إنهاء العنف في كييف.

وسيطر محتجون مناهضون على مبان حكومية في غرب أوكرانيا وأحرقوا مركز الشرطة الرئيسي في ترنوبيل بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة أوكرانيسكا برافدا .

وأظهر عرض تلفزيون محلي لقطات لشرطة مكافحة الشغب الأوكرانية وهي تقتحم ميدان الاستقلال في كييف

لإخلائه من المحتجين المناهضين للحكومة الذين يحتلونه، وبدا أن المحتجين وبعضهم مسلحون بهراوات ويرتدون خوذات

يحاولون البقاء في أماكنهم بالميدان وقد أحاطت بهم أعمدة من الدخان المنبعث من خيام محترقة وأكوام من الإطارات المطاطية والخشب.

وعلى مدى الساعات القليلة الماضية تقدمت الشرطة في أرض الميدان حيث مازال الأف المحتجين باقين ويستمعون الي خطب من قادتهم وينشدون النشيد الوطني الأوكراني.