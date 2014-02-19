محتجون تايلانديون يحتشدون ضد رئيسة الوزراء

تظاهرات مناهضة لرئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا

احتشد محتجون يسعون للإطاحة برئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا عند مكتبها المؤقت، لكن رئيسة الوزراء بقيت بعيدة عن نقطة الاشتعال المحتملة بعد يوم من مقتل خمسة أشخاص في معارك بالأسلحة في العاصمة بانكوك.

وقال مسؤول أمني رفيع إن الشرطة لن تحاول في الوقت الراهن استعادة مزيد من مواقع الاحتجاج بعد أن شهدت مهمة السلام لبانكوك أكثر الاشتباكات عنفا منذ أن بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في نوفمبر.

والمشاكل في تصاعد بالنسبة لينجلوك بعد أن وجه لها جهاز مكافحة الفساد اتهامات بشأن مشروع دعم الأرز الذي أثار غضب الطبقة المتوسطة وترك مئات الأف من المزارعين المؤيدين لها دون ان يحصلوا على ثمن محصولهم.

وتعمل ينجلوك التي يقول محتجون إنها تحكم بالوكالة عن شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به في انقلاب عسكري من مبنى وزارة الدفاع في شمال بانكوك منذ أجبرتها الاحتجاجات على ترك مكتبها في مبنى الحكومة.

وقال تشومبول جومساي وهو منظم احتجاجات لنحو 3000 من مؤيديه "لقد أتينا إلى هنا لأننا لا نريد ان تستخدم ينجلوك مجمع وزارة الدفاع بعد الآن"، وأضاف "إننا نطلب من الجنود أن يكفوا عن السماح لينجلوك باستخدام هذه المنشأة".

والاحتجاجات هي أحدث جولة في صراع مرير مستمر منذ ثمانية أعوام يضع بصورة عامة الطبقة المتوسطة التي تتركز في بانكوك والمؤسسة الملكية في جانب ضد أنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق وأغلبهم من الريف في الشمال والشمال الشرقي.

وعرضت قناة بلوسكاي التلفزيونية التابعة لحركة الاحتجاجات لقطات للقوات التي تحرس المبنى وراء أسلاك شائكة وعلى عكس مواجهة أمس مع الشرطة لم يكن المناخ تصادميا وسمح لزعيم الحركة الاحتجاجية "سوتيب توجسوبان" بالدخول للتحدث إلى كبار الجنود.

وكان متحدث باسم الجيش الذي قال إنه سيتدخل إذا لم تتمكن الشرطة من المحافظة على الأمن في العاصمة قد وجه نداء في وقت سابق إلى الطرفين لتجنب المواجهة.

وبقي جيش تايلاند بعيدا عن أحدث أزمة لكن له تاريخ طويل من التدخل في السياسة وبصفة عامة في دعم المؤسسة في بانكوك التي تضم كبار ضباط الجيش ومستشاري الملك والعائلات الثرية العريقة.

واندلعت أعمال العنف أمس عندما بدأت السلطات أكبر محاولة حتى الآن لإخراج المتظاهرين من مواقع حول مكاتب الحكومة في العاصمة حيث تنظم التجمعات الحاشدة المناهضة لرئيسة الوزراء منذ نوفمبر.

وذكر مركز إيراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك إن ضابط شرطة وأربعة محتجين قتلوا وان 65 أصيبوا بجروح.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 180 شخصا لخرقهم حالة الطوارئ التي أعلنت في الشهر الماضي ومن المقرر أن تصدر محكمة قرارها في طعن قدمه زعماء الاحتجاج بشأن مدى قانونية إجراءات الطوارئ.