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قتلى وجرحى في انفجار بالضاحية الجنوبية في بيروت

19/2/2014
 كتائب عز الدين القسام تعلن مسؤوليتها عن تفجير الضاحية

قتل أربعة أشخاص وأصيب 19 شخصا آخرين في تفجير كبير وقع قرب المستشارية الثقافية الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرين وذلك عن طريق رسالة على حسابها على موقع تويتر.

وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار ناجم على ما يبدو عن تفجيرين باستخدام سيارة ودراجة نارية ملغومتين.

والضاحية الجنوبية معقل حزب الله وكانت السفارة الإيرانية في نفس المنطقة استهدفت بتفجير في نوفمبر ضمن سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة وقعت في الضاحية الجنوبية منذ يوليو وتقع السفارة الكويتية في المنطقة نفسها.

وقالت كتائب عز الدين القسام  إنه ستكون هناك بعد فترة قصيرة إعلانات بشأن الهجوم على المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت من جانب خلية الحسين بن علي التابعة لكتائب عبد الله عزام.

وأظهرت تغطية تلفزيونية سيارات الإطفاء وجنودا لبنانيين يقفون في الشارع،  كما أظهرت مصابا محمولا على نقالة وكان الزجاج والحطام يملأ الشارع، كما لحقت أضرار بمبان قريبة.

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