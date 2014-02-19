قتلى وجرحى في انفجارين جنوب بيروت

قتل ستة أشخاص وجرح عشرات آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا الأربعاء جنوب بيروت، وأثارت العملية ردود فعل عربية ودولية منددة، بينما تبنت التفجيرين جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا الحسين بن علي"، وهي تابعة لكتائب عبد الله عزام.

وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان إيهاب العقدي بأن التفجيرين استهدفا "المستشارية الثقافية الإيرانية" في منطقة بئر حسن جنوب العاصمة اللبنانية، وأوضح الجيش اللبناني أن التفجيرين نفذا بواسطة سيارتين مفخختين.

وذكر مراسل الجزيرة أنه عثر على أشلاء "انتحاري" واحد على الأقل في مكان التفجيرين، الذي يقع على مقربة من سفارات أجنبية ومراكز تابعة للأمم المتحدة، وقالت السفارة الإيرانية إنه لا إصابات خطيرة في صفوف موظفيها، فيما لم تصب السفارة الكويتية بأضرار جراء التفجيرين.

وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل القتلى والجرحى، وتحطمت واجهات المحال التجارية القريبة من مكان التفجير، ولحقت الأضرار بالمنازل المحيطة بالمكان، واشتعلت النيران في العديد من السيارات، وقالت السلطات الصحية إن بعض الإصابات حرجة، وقد ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول مكان التفجيرين، وبدأت الشرطة العسكرية والأدلة الجنائية بجمع الأدلة.

من جانبه، ذكر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن الرسالة من التفجيرين وصلت، وسيكون الرد عليها "بالتلاحم والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية".

وتعهد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بأن تتخذ الحكومة الجديدة الإجراءات الأمنية والسياسية لوقف مسلسل تفجير السيارات، ودعا إلى إغلاق ما وصفه بمعابر الموت التي تدخل من خلالها السيارات المفخخة إلى لبنان.

وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان إنه لا خلاص من "الإجرام الإرهابي" في لبنان إلا بالتضامن الكامل في مواجهته مهما كانت المواقع والانتماءات السياسية.