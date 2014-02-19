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روسيا تتوقع قرارا لدخول مساعدات الى سوريا خلال أيام

19/2/2014

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله الأربعاء إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، يمكن الاتفاق عليه خلال أيام؛ إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن "لتسييس" القضية.

وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي عربي وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال "الارهاب" في الحرب الدائرة في سوريا، قائلة إنها مستعدة للتفاوض في المجلس.

ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله خلال اجتماع لدول الخليج العربية في الكويت "إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب، أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل الى قرار خلال الايام القادمة".

وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا.

ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا؛ حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 9,3 مليون نسمة أي حوالي نصف السكان بحاجة إلى مساعدة.

وقال دبلوماسيون أمس الثلاثاء إنه حدث دمج بين مسودة القرار الغربي العربي والنص الروسي، لكن مجلس الأمن يحاول التوصل إلى أرض مشتركة فيما يتعلق بنقاط أساسية منها التهديد بعقوبات تستهدف جهات بعينها ودخول المساعدات إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي يوم الاثنين إن روسيا  وهي عضو دائم في المجلس تملك حق النقض (الفيتو)  لن تسمح للمنظمة الدولية باصدار قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات الى سوريا دون موافقة حكومة دمشق.

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