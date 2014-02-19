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تمثال لافروديت يعود إلى المتحف المصري بعد فقدانه

19/2/2014
 

قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر في بيان إنها استعادت 36 قطعة أثرية منها تمثال "لافروديت" معبودة الجمال عند الرومان بعد مرور ثلاث سنوات على سرقتها من متحف إقليمي عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتعرضت متاحف ومواقع ومخازن أثرية لاعتداء ونهب منذ جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وقال يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية بوزارة الآثار في البيان إن اللصوص الذين اقتحموا متحف القنطرة شرق الواقعة على قناة السويس في فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 سرقوا 845 قطعة وإنه باستعادة 36 قطعة يبلغ عدد القطع المستعادة 307 قطع.

وأضاف أن القطع التي استعيدت حيث ضبطت في سيارة تاجر مخدرات بالقرب من العريش في شمال شبه جزيرة سيناء. وقال إن القطع المضبوطة تضم تمثالا لافروديت معبودة الجمال عند الرومان وقنينات للعطور ترجع لعصر الهكسوس وتماثيل أوشابتي وهي تماثيل جنائزية صغيرة كانت توضع مع المتوفى لتساعده في رحلته إلى العالم الأخر.

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