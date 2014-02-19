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بدء محاكمة مبارك ونجليه بتهمة الاستيلاء على أموال

19/2/2014
 
 
 أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك "85 عاما" في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به في عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمين على الأحكام.

ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس.

وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية.

ويواجه المتهمون الأربعة تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.

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