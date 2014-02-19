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انتحار جندي أمريكي أدين باغتصاب وقتل فتاة عراقية

19/2/2014
 اغتصب وقتل الفتاة العراقية عبير الجنابي 14 عاما  

قالت صحيفة لوس أنجلوس إن جنديا سابقا بالجيش الأمريكي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باغتصاب فتاة عراقية وقتلها مع والديها وشقيقتها في 2006 انتحر في زنزانته.

وأضافت الصحيفة إن وفاة ستيفن دالي جرين 28 عاما في السجن الاتحادي في توسكان بولاية أريزونا يجري التحقيق فيها على إنها  انتحار ووفقا للصحيفة فان جرين عثر عليه مشنوقا داخل زنزانته.

وأدين جرين في 2009 باغتصاب وقتل الفتاة العراقية عبير قاسم حمزة الجنابي 14 عاما  وقتل والديها وشقيقتها البالغة من العمر ست سنوات بإطلاق النار عليهم في المحمودية جنوبي بغداد وكان جرين يخدم مع القوات الأمريكية في العراق آنذاك.

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الحصول على عفو بعدما لم تتمكن هيئة محلفين اتحادية في كنتاكي من اتخاذ قرار بشان هل يجب إعدامه.

وحوكم جرين كمدني لأنه ألقي القبض عليه بعد تسريحه من الجيش.

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