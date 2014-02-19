أمازيغ ليبيا: لن نشارك بانتخاب هيئة الدستور

أعلن أمازيغ ليبيا رفضهم المشاركة في انتخابات هيئة الدستور المعروفة بلجنة الستين، والتي ستجرى في كافة المدن الليبية.

وقال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان له إن الأمازيغ لن يعترفوا بالدستور المقبل، مشددا على القول "لن نعترف بمن لا يعترف بنا". كما هدد البيان بتحويل المجلس إلى برلمان أمازيغي يعمل على إدارة شؤون الأمازيغ في جميع المناطق التي يقطنونها.

ويطالب الأمازيغ بتعديل إحدى مواد الإعلان الدستوري لتمنحهم الحق في اعتماد لغتهم كلغة رسمية إلى جانب العربية، غير أن البرلمان أجل عشرات الجلسات المقررة لإجراء هذا التعديل، وأقر أخيرا تعديلا جزئيا يمنح المكونات الثقافية أحقية التوصل للتوافق بين أعضاء لجنة صياغة الدستور في اعتماد أي مادة من مواد.