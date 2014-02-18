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3 قتلى و11 جريحا في تفجيرات جنوب بغداد

18/2/2014

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا الثلاثاء، وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين في منطقة "البياع" و"الإعلام" جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر، أن حصيلة تفجير سيارتين مفخختين قرب مرآب البياع جنوبي بغداد بلغت ثلاثة قتلى وسبعة مصابين، فضلاً عن احتراق عدد من السيارات المدنية.

وأن "تفجير سيارة لمفخخة في حي الإعلام، جنوبي بغداد، أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفرقة"، وفى سياق متصل، أفاد مصدر في الشرطة بأن مدنيين اثنين أصيبا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت طوقا على موقعي الحادثين ومنعت الاقتراب منهما فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

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