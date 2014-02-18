مقتل تسعة وخطف 14 جندياً بعد اشتباكات في جنوب اليمن

قال سكان ووزارة الدفاع اليمنية أن تسعة أشخاص قتلوا الثلاثاء خلال اشتباكات بين الجنود ومسلحين في مدينة الضالع وهي من معاقل الانفصاليين في جنوب اليمن.

وجاء على موقع الوزارة الالكتروني أن أربعة جنود وضابطاً قتلوا في الاشتباكات كما خطف 14 جندياً على أيدي من وصفتهم الوزارة بمخربين بعد هجوم لمسلحين على شاحنة تحمل امدادات غذائية .

وأفاد سكان أن أربعة مدنين منهم طفل قتلوا في الاشتباكات أيضا , ولم تتحدد على الفور هوية المسلحين

والضالع هي معقل للانفصاليين المطالبين باعادة إنشاء اليمن الجنوبي الذي اندمج عام 1990 مع اليمن الشمالي لتتشكل الدولة اليمنية الموحدة حاليا.

وتشهد الضالع اشتباكات منتظمة لكنها محدودة النطاق بين مسلحينر والقوات الحكومية منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عندما أطلق جنود يمنيون قذيفة أصابت جنازة كان يشارك فيها انفصاليون جنوبيون مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً بينهم أطفال.