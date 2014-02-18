مقتدى الصدر يؤكد انسحابه من الحياة السياسية

جدد الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء، موقفه بالانسحاب من الحياة السياسية في العراق، داعيا أنصاره إلى المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العراق في 30 أبريل المقبل.

وقال الصدر، في خطاب تليفزيوني إذا كانت هناك أصوات سياسية شريفة فلتستمر بالعمل بعيدة عنى، ودعا أنصاره إلى "الاشتراك في الانتخابات وبصورة كبيرة لكى لا تقع الحكومة بيد غير أمينة".

وأضاف أنه سيدلي بصوته ككل شريف يريد خدمة الشعب وسيقف من الجميع على مسافة واحدة، وأن على العراقيين أن يشتركوا في الانتخابات، ووصف أي تقصير في ذلك بمثابة خيانة للعراق وشعبه.

وأعلن الصدر إغلاق جميع المكاتب التابعة لتياره وملحقاتها , وعلى جميع الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وكان الصدر قد أعلن يوم الأحد الماضي اعتزاله العمل السياسي