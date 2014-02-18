لا محادثات مع طالبان قبل إنهاء العنف

أعلنت باكستان الثلاثاء تجميد محادثات السلام مع طالبان بعد أن أعلن المسلحون في المنطقة القبلية شمال غربي البلاد أنهم قتلوا 23 جندياً كانوا قد خطفوا عام 2010 .

واجتمعت لجنة رسمية معنية بالسلام من أربعة أعضاء في العاصمة إسلام أباد لمناقشة مستقبل عملية السلام التي بدأت منذ أسبوعين تقريباً مع طالبان.

وعقب اجتماعهم التقى المفاوضون رئيس الوزراء نواز شريف ، وتقرر تأجيل عملية السلام.

وأفادت اللجنة في بيان بأن "الوضع تغير تماما بعد حادث مهمند، ولا يمكن للجنة المضي قدما في عملية السلام قبل أن توقف طالبان جميع أعمال العنف وتؤكد التزامها بالسلام".

ولم تستخدم اللجنة كلمة "تعليق" في البيان ولكنها أشارت مرتين إلى "عدم قدرتها على مواصلة المحادثات" في ظل هجمات المتمردين.

ومن ناحيتها ، قالت طالبان في بيان إن الحركة لا تزال جادة في متابعة المحادثات من أجل السلام.

وقال المتحدث باسم طالبان ، شهيد الله شهيد :"إننا على اتصال بعدة المجموعات ونحاول الآن إقناعها بإنهاء الهجمات".

وخلال موجة الاضطرابات الأخيرة ، قتل جنديان من قوات الحكومة الباكستانية في اثنين من أعمال العنف شمال غربي البلاد.

ولقي جندي حتفه عندما هاجم المسلحون نقطة للجيش في منطقة لادها في وزيرستان الجنوبية ، فيما قتل ضابط بالجيش في معركة بالرصاص مع المسلحين في بيشاور ، حسبما أفاد مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه.

وقال المسؤول إن ثلاثة مسلحين قتلوا أيضا على يد قوات الحكومة.

كان شريف قد شكل لجنة الشهر الماضي لإنهاء العنف في الدولة ، ولكن التشكك يخيم على مستقبل محادثات السلام .