غزة تنفي أي اتصال بإسرائيل للحفاظ على التهدئة

نفت الحكومة الفلسطينية المقالة الثلاثاء تقارير أوردتها مواقع إسرائيلية اليوم بأن رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية بعث برسالة إلى مكتب نتنياهو طالبه فيها بعدم التحرك العسكري ضد قطاع غزة نتيجة التوتر القائم وذلك للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة

وكيل وزارة الخارجية غازي حمد

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وقال وكيل وزارة الخارجية غازي حمد، في بيان صحفي، إن هذا الخبر كاذب وعار عن الصحة , وإنه لا اتصالات أو تبادل رسائل بين حكومة حماس في غزة والاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف أن ما نشر في الإعلام العبري يأتي في سياق الفبركة والتشويه فقط".

وحسب موقع "والاه" العبري، فإنه تم نقل رسالة عبر المفاوض الإسرائيلي جرشون باسكن الذى سبق أن تدخل في إتمام صفقة تبادل المعتقلين بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011، وذكر الموقع أن مكتب نتنياهو لم يصدر عنه أي تعليق على الرسالة مع تأكيد الموقع بوجود اتصالات بين حماس وإسرائيل بطرق غير مباشرة من خلال المخابرات المصرية.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة حماس في قطاع غزة أعلنت مطلع الشهر الجاري إعادة انتشار عناصرها الأمنية عند السياج الفاصل مع إسرائيل لوقف إطلاق القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل