روحاني: العقوبات المفروضة على طهران ستدمر الغرب أيضا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن العقوبات المفروضة على بلاده على خلفية برنامجها النووي ستضر بالغرب كما تضر بإيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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جاءت تصريحات روحاني في إطار اجتماع البرلمانات الإسلامية في طهران الثلاثاء، وذلك قبل فترة وجيزة من بدء لقاء مقرر بين إيران والقوى العالمية في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي يشهد تخلى إيران عن بعض الأنشطة النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال روحاني "النار والترويج للحروب وإحباط البشر هي نتائج للعقوبات"، وأضاف أن "النار" ستدمر أيضا الدول التي فرضتها.

وعلي صعيد اخر توقع خبراء في شئون الملف النووي الإيراني، يتواجدون في مقر إجراء المفاوضات الإيرانية الغربية، حدوث زيادة في مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 5%، لافتين إلى أن الوكالة ستقدم تقريرها الشهري عن حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الخميس المقبل.

ووصف الخبراء جولة المفاوضات الجديدة، التي تستضيفها النمسا على مدار ثلاثة أيام، بالصعبة على خلفية مناقشتها عددا من الأمور الشائكة العالقة في ملف إيران النووي، ويأتي في مقدمتها مستقبل أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران والانتقادات الغربية التي توجه إلى رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم والتأكيد على عدم حاجتها إلى أجهزة طرد مركزي لتطوير برنامجها النووي المدني، وكذلك مسألة استخدام إيران لأنواع جديدة متطورة من أجهزة الطرد المركزي، وأيضا الاتهامات الموجهة إلى مفاعل آراك الذى تعتزم إيران الانتهاء من إنشائه تخوفا من الاستخدامات العسكرية المحتملة للبلوتونيوم الذى سينتجه

وكان الغرب قد خفف العقوبات على إيران جزئيا بعدما وافقت طهران في نوفمبر على وقف بعض عمليات تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مؤقت، ويقول الغرب إن البرنامج النووي الإيراني له أبعاد عسكرية، وهو ما تنفيه طهران.