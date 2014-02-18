البث الحي
منوعات

روحاني: العقوبات المفروضة على طهران ستدمر الغرب أيضا

18/2/2014

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن العقوبات المفروضة على بلاده على خلفية برنامجها النووي ستضر بالغرب كما تضر بإيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

.
جاءت تصريحات روحاني في إطار اجتماع البرلمانات الإسلامية في طهران الثلاثاء، وذلك قبل فترة وجيزة من بدء لقاء مقرر بين إيران والقوى العالمية في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي يشهد تخلى إيران عن بعض الأنشطة النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال روحاني "النار والترويج للحروب وإحباط البشر هي نتائج للعقوبات"، وأضاف أن "النار" ستدمر أيضا الدول التي فرضتها.

وعلي صعيد اخر توقع خبراء في شئون الملف النووي الإيراني، يتواجدون في مقر إجراء المفاوضات الإيرانية الغربية، حدوث زيادة في مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 5%، لافتين إلى أن الوكالة ستقدم تقريرها الشهري عن حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الخميس المقبل.

ووصف الخبراء جولة المفاوضات الجديدة، التي تستضيفها النمسا على مدار ثلاثة أيام، بالصعبة على خلفية مناقشتها عددا من الأمور الشائكة العالقة في ملف إيران النووي، ويأتي في مقدمتها مستقبل أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران والانتقادات الغربية التي توجه إلى رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم والتأكيد على عدم حاجتها إلى أجهزة طرد مركزي لتطوير برنامجها النووي المدني، وكذلك مسألة استخدام إيران لأنواع جديدة متطورة من أجهزة الطرد المركزي، وأيضا الاتهامات الموجهة إلى مفاعل آراك الذى تعتزم إيران الانتهاء من إنشائه تخوفا من الاستخدامات العسكرية المحتملة للبلوتونيوم الذى سينتجه

وكان الغرب قد خفف العقوبات على إيران جزئيا بعدما وافقت طهران في نوفمبر على وقف بعض عمليات تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مؤقت، ويقول الغرب إن البرنامج النووي الإيراني له أبعاد عسكرية، وهو ما تنفيه طهران.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)