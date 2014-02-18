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حكومة "أعالي النيل" تتهم المتمردين بمهاجمتها

18/2/2014
قال متحدث باسم حكومة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان إن متمردين هاجموا ملكال عاصمة الولاية المنتجة للنفط الثلاثاء، في أول اندلاع للقتال هناك منذ وقع المتمردون والحكومة على وقف إطلاق النار في يناير

وأبلغ المتحدث باسم حكومة الولاية فيليب جيبن وكالة رويترز هاتفيا أن القتال مستمر , وأن قوات ولايته لاتزال تحكم سيطرتها على ملكال"، وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق النار سمع بينما كان المسؤول يهاتفها, وقال مسئول بالأمم المتحدة أنه تلقى تقارير عن اندلاع القتال في ملكال , لكنه لم يؤكدها, ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من قبل المتمردين الموالين لنائب رئيس جنوب السودان السابق ريك مشار  

وكانت المدينة قد سقطت في أيدى المتمردين في منتصف ديسمبر الماضي قبل أن تستعيدها القوات الحكومية الشهر الماضي, فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقع في 23 يناير في إثيوبيا.

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