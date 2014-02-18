النظام السوري يستعيد السيطرة على قرية في حماة

استعادت قوات النظام السوري ، الثلاثاء، السيطرة على قرية تقطنها أقلية العلوية من مقاتلين إسلاميين في محافظة حماة .

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الجيش دخل معان للقضاء على آخر مجموعة ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين" الذين تسللوا إليها وارتكبوا "مذبحة"،

وكانت المعارضة المسلحة التي تضم مقاتلين من لواء أحرار الشام وجماعة جند الأقصى وجماعات إسلامية أخرى قد سيطرت على القرية قبل بضعة أيام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو جماعة مراقبة مناهضة للأسد إن المقاتلين الإسلاميين قتلوا 20 مدنيا و25 مقاتلا على الأقل من قوات الدفاع الوطني الموالية للأسد عندما دخلوا القرية في التاسع من فبراير.

وينتمى سكان معان التي تبعد حوالى خمسة اميال عن الطريق السريع الرئيسي الذى يربط بين شمال وجنوب سوريا إلى الأقلية العلوية التي ينتمى إليها الرئيس بشار الأسد.

ولا توجد تقارير عن القتلى والمصابين في المعركة الأخيرة لكن سانا قالت إن عشرات السكان ومعظمهم من النساء والأطفال قتلوا عندما دخل المسلحون إلى معان .