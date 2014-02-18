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البرلمان الليبي يأمر بالتصدي لكتائب هددته

18/2/2014

أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أوامر إلى رئاسة الأركان بصدّ أي محاولة لمهاجمة مقره، بعدما أمهلته كتيبتان حتى مساء الثلاثاء "لتسليم السلطة للشعب", فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن ثوار طرابلس ومصراته استنفروا للرد على تهديدات تلك الكتائب.

وتلا رئيس المؤتمر نوري بوسهمين بيانا أصدره نواب المؤتمر في جلستهم المسائية, جاء فيه أن المؤتمر تلقى تأكيدات من رئاسة الأركان والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها.

واعتبر البيان مهلة الساعات الخمس التي وردت في بيان كتيبتي "القعقاع" و"الصواعق" التابعتين لرئاسة الأركان وحرس الحدود، تهديدا للشرعية ومحاولة للانقلاب عليها. وأضاف أن المؤتمر الوطني يرفض بيان الكتيبتين, ويعده انقلابا وخروجا على خيارات الشعب الليبي.

وهددت كتيبتي "القعقاع" و "الصواعق" في بيان لها أذيع على قناة ليبيا الدولية بالقبض على أعضاء البرلمان، وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة خلال خمس ساعات. واعتبرت الكتائب أعضاء البرلمان مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين، قائلين سوف يكونون مطلوبين وهدفا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال، ونتهمهم بالتآمر على ليبيا، وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب.

وتابع أن المسار السياسي السلمي الذي سيترجم بانتقال للسلطة خيار لا رجعة عنه, مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني وافق على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ستحدد المفوضية العليا للانتخابات الشهر المقبل موعدها.

وشدد البيان الذي تلاه بوسهمين على أن المؤتمر يرفض أي اقتتال داخلي, داعيا الشعب إلى أن يقول كلمته في ما سماها التجاوزات. وأفاد مراسل الجزيرة بأن النائب العام العسكري أصدر مذكرات اعتقال لمن ظهروا في مؤتمر صحفي بصدد تهديد المؤتمر ونوابه.

وكان مراسل الجزيرة في طرابلس قال إن البيان الصادر عن كتيبتي القعقاع والصواعق فاجأ الليبيين مثلما فاجأهم قبل أسبوع بيان صادر عن القائد السابق للقوات البرية اللواء خليفة حفتر.

وأعلن حفتر في تسجيل مصور الجمعة الماضية "تجميد" عمل المؤتمر الوطني والحكومة بسبب "فشلهما" في الوفاء بالمهام التي أوكلت إليهما حسب تعبيره, وسارعت الحكومة إلى إصدار أمر باعتقاله.

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