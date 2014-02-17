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روسيا تؤجل توريد مقاتلات "ميج-29" لسوريا

17/2/2014

 

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن احتمال  تأجيل توريد 12 مقاتلة من طراز ميغ 29سبق وتعاقدت عليها سوريا.. بسبب مصاعب تجعل نقلها إلى سوريا بطريق البحر أو الجو أمرا غير ممكن في الوقت الراهن.

وتشير الصحيفة إلى أن شركة ميغ قد تلجأ إلى أحد خيارين, الأول: استخدام تلك الطائرات  في تصنيع 16 مقاتلة من طراز "ميغ-29 أس أم تي" يُنتظر أن تتعاقد وزارة الدفاع الروسية على شرائها قبل نهاية شهر مارس المقبل. وثانيهما تسليم 6 منها للقوات الجوية الصربية.

ومن المستبعد أن تلغي روسيا الاتفاق الموقع مع سوريا حيث كانت تزمع تسليم سوريا المقاتلات في السادس عشر من فبراير الجاري , ووفق وزير الخارجية سيرغى لافروف فإن روسيا وقعت عقودا ولا بد أن تفي بتنفيذها . ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول أنه سيتم تحديد مصير الطائرات في وقت قريب , وربما تسهم تعاقدات توريد أخرى في نقل الطائرات لسوريا  وخاصة أن دمشق تعاقدت على شرائها في عام 2007, وتم تصنيعها   

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