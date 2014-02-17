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حماس: ننتظر من فتح إجابات لتحقيق المصالحة

17/2/2014

أعلنت حركة حماس الاثنين، أنها بانتظار إجابات من حركة فتح حول بعض " المفاهيم "، لتحقيق المصالحة ،وقالت أن ما أعلنته الأخيرة بترقبها رداً من حماس توصيف غير دقيق. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري للصحافة تعليقاً على إعلان اللجنة المركزية لحركة فتح أنها بانتظار رد حماس للبدء في تطبيق المصالحة، هذا التوصيف غير دقيق ،مضيفا أن اللقاء الأخير الذي جمع بين قيادة حماس ووفد فتح الذي زار غزة جرى خلاله التباحث في كل ملف المصالحة وتم توجيه أسئلة محددة لفتح بخصوص بعض النقاط والقضايا".

وتابع قائلاً نحن بانتظار إجابات على هذه القضايا، لافتاً إلى أن بعض التصريحات التي صدرت عن بعض قيادات فتح تثير ارتيابا كبيراً لدى الحركة خاصة الموقف من الأجهزة الأمنية بغزة ومستقبل الموظفين رغم وجود اتفاق تفصيلي بخصوصهم في اتفاق القاهرة.

وكان الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل أبو ردينة، قال في ختام اجتماع للجنة ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن حركة فتح ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإننا جاهزون للمباشرة بتنفيذ ما وقعنا عليه على قاعدة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، والذهاب للانتخابات العامة، إما بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة أو تخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات. وأضاف ما زلنا بانتظار الرد الرسمي والنهائي من قبل حركة حماس التي طالبت بمهلة من أجل إجراء مشاوراتها الداخلية للمباشرة في تنفيذ الاتفاق.

         

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