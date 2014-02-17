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توقف المحادثات بين باكستان وطالبان بعد مقتل جنود

17/2/2014

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الباكستانية اليوم الاثنين أن جماعة مسلحة في المنطقة القبلية بشمال غربي البلاد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 23 جندياً كانت اختطفتهم في عام 2010 ، ما أدى إلى توقف المحادثات بين الحكومة وطالبان .

وجاء الإعلان عن مقتل الجنود في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد من قبل جماعة موهمند التابعة لطالبان ، بحسب قناة " جيو نيوز " الإخبارية .

وقال عمر خالد خورساني ، زعيم الجماعة ، في بيان إن جنود فيلق الحدود قتلوا انتقاماً " لمقتل أفراد من الجماعة في الحجز في أجزاء مختلفة من باكستان ".

وذكرت صحيفة دون "الفجر" أن الجماعة رفعت مقطع فيديو لعملية القتل على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال المسؤولون الحكوميون إنه جرى تجميد المحادثات بين طالبان واللجان الحكومية المقررة الإثنين في أعقاب الإعلان عن مقتل الجنود ، بحسب التقارير الاعلامية المحلية .

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