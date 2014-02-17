توقف المحادثات بين باكستان وطالبان بعد مقتل جنود

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الباكستانية اليوم الاثنين أن جماعة مسلحة في المنطقة القبلية بشمال غربي البلاد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل 23 جندياً كانت اختطفتهم في عام 2010 ، ما أدى إلى توقف المحادثات بين الحكومة وطالبان .

وجاء الإعلان عن مقتل الجنود في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد من قبل جماعة موهمند التابعة لطالبان ، بحسب قناة " جيو نيوز " الإخبارية .

وقال عمر خالد خورساني ، زعيم الجماعة ، في بيان إن جنود فيلق الحدود قتلوا انتقاماً " لمقتل أفراد من الجماعة في الحجز في أجزاء مختلفة من باكستان ".

وذكرت صحيفة دون "الفجر" أن الجماعة رفعت مقطع فيديو لعملية القتل على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال المسؤولون الحكوميون إنه جرى تجميد المحادثات بين طالبان واللجان الحكومية المقررة الإثنين في أعقاب الإعلان عن مقتل الجنود ، بحسب التقارير الاعلامية المحلية .