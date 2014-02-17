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تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا بعد فشل محادثات جنيف

17/2/2014

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية الاثنين بعرقلة محادثات جنيف بينما قالت روسيا إن الدول التي تدعم المعارضة السورية المسلحة تميل إلى الحل العسكري لا إلى الحل التفاوضي.  من جانبه عبر الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي عن أسفه لعدم تحقيق تقدم كبير غير الاتفاق على جدول اعمال جولة ثالثة من المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي المسؤولة عما آلت إليه المحادثات من تعثر مستندة إلى مساعدة وتشجيع موسكو وحلفائها الأخرين. و أضاف " لقد عرقل النظام المحادثات و لم يفعل شيئا غير الاستمرار في إلقاء البراميل المتفجرة على شعبه ومواصلة تدمير بلده، ويؤسفني أن أقول أنهم يفعلون ذلك مستندين إلى دعم متزايد من إيران ومن حزب الله ومن روسيا " .

وكان كيري يحاول تشديد الضغوط الدبلوماسية على الاسد للتوصل إلى تسوية سياسية تضع نهاية لهجمات القوات الحكومية على مناطق سيطرة المعارضة وتخفيف معاناة عشرات الالاف من السوريين الذين قطعت عنهم المعونة الانسانية.  وأضاف مطالبا موسكو بحمل الاسد على اتخاذ موقف أكثر مرونة " ينبغي لروسيا أن تكون جزءا من الحل  لا أن تساعد الزعيم السوري بالسلاح وغيره من أشكال الدعم" .

من جهة ثانية رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مستشهدا " بأدلة على أن بعض داعمي المعارضة بدأوا ينشئون كيانا جديدا "  يضم خصوما للأسد انسحبوا من الائتلاف الوطني المعارض.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن لافروف قوله أنه ثمة طريق ترسم للابتعاد عن مسار التفاوض والمراهنة من جديد على سيناريو عسكري. وقالت وزارة الخارجية الروسية أنه لا ينبغي تحميل جانب بعينه المسؤولية عن عدم احراز تقدم في محادثات السلام السورية في جنيف وأن حكومة الاسد " محقة تماما " في جهودها لإعطاء أولوية لبحث مكافحة  " الارهاب " .

   

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