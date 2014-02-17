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بدء سريان قانون العفو في أوكرانيا

17/2/2014

بدأ الاثنين سريان قانون العفو في أوكرانيا عن المعارضين الموقوفين المشاركين في فعاليات الاحتجاج ضد الحكومة. ونقلت وسائل إعلام روسية عن النيابة العامة الأوكرانية إعلانها عن بدء سريان القانون. روقالت النيابة العامة إن المحتجين لبوا عدة شروط ضرورية لإدخال القانون حيز التنفيذ، وبالتحديد إخلاء المباني الإدارية في كييف والمدن الأخرى وإزالة الحواجز عن بعض الطرق الرئيسية.

يشار إلى أن القانون ينص على رفع المسؤولية الجنائية وإلغاء العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في الفترة الواقعة بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 و2 شباط/فبراير 2014 خلال الاحتجاجات العامة والاضطرابات التي أسفرت عنها. كما يقضي القانون بإخلاء سبيل من فرض عليه اعتقال منزلي.

وتشهد كييف أزمة سياسية حادة أدت في الأشهر الماضية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المعارضة، التي احتجت على رفض رئيس البلاد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، مفضّلا بدلاً من ذلك تقارباً مع روسياً.

 

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