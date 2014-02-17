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الجيش السوري الحر يعزل رئيس أركانه ويعين بديلا عنه

17/2/2014
  

قالت مصادر بالمعارضة السورية الاثنين، إن الجيش السوري الحر أقال رئيس أركانه اللواء سليم إدريس وعين العقيد عبد الإله البشير بدلا منه

وجاء في بيان أصدره المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أن القرار اتخذ حرصا على مصلحة ما أسماها بالثورة السورية المظفرة، ومن أجل توفير قيادة للأركان تقوم بإدارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الإرهابية، وبسبب ما وصفها بالعطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية .  

وكان اللواء إدريس قد خدم قبل التحاقه بالجيش الحر في سلاح المهندسين بالجيش السوري فيما كان العقيد البشير رئيس عمليات الجيش السوري الحر في محافظة القنيطرة، على الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة .

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