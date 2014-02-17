الأمم المتحدة : جرائم ضد الإنسانية ترتكب في كوريا الشمالية

أصدرت الأمم المتحدة الاثنين تقريراً ألقى الضوء على جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في كوريا الشمالية، و هي ناتج لسياسات توضع على أعلى المستويات في الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الإنساني في البلاد، على أن يشمل ذلك إحالة مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً من 400 صفحة يستند إلى شهادات ضحايا وشهود تظهر فظائع ترتكب في البلاد، قالت إنها أجريت مع أشخاص تمكنوا من الفرار إلى طوكيو وسول وغيرها.

ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاستعباد والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيرها من أنواع العنف لأسباب سياسية ودينية وعرقية.

ويشير التقرير إلى المعاملة المروّعة التي يتعرض لها معتقلون سياسيون، فيما روى البعض الآخر عن مشاهدة عائلات تقتل في معسكرات الاعتقال.

وقالت اللجنة " على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الكوريين الشماليين من الجرائم ضد الإنسانية لأن حكومة كوريا الشمالية فشلت بذلك بشكل واضح ".

وأشارت إلى أنه في كوريا الشمالية غياب شبه كامل لحرية المعتقد والدين وحرية التعبير وإن " الدعاية" التي تفرضها الدولة تدفع إلى الطاعة المطلقة للقائد الأعلى وتحثّ على كراهية دول أخرى مواطنيها.

وقدرت أن عدد المعتقلين السياسيين بين 80 ألف و120 ألف يحتجزون في معسكرات اعتقال سياسي. وحذرت من إعادة اللاجئين الذين يفرّون من كوريا الشمالية إلى بلادهم، محذرة من المعاملة الانتقامية التي قد يتعرضون لها.

ووجهت اللجنة رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أبلغته فيها أنها ستوصي بإحالة الوضع في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية وحذرته من مبدأ التراتبية المعتمدة في القانون الدولي، حيث قد يتحمل أي مسؤول المسؤولية الجنائية لعدم منع جرائم ضد الإنسانية تحصل تحت إشرافه.