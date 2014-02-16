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مقتل أربعة أشخاص في هجوم على الحدود التونسية

16/2/2014

قتل ثلاثة أعوان أمن ومدني وجرح ثلاثة آخرون في عملية نفذها مسلحون فجر الأحد بمحافظة جندوبة شمال غرب تونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر أمنية أن العملية نفذها أربعة مُسلحين بقرية سيدي حامد من محافظة جندوبة 160 كلم  شمال غرب تونس العاصمة.

وأوضحت أن المسلحين عمدوا إلى إقامة حاجز أمني مزيف وحاولوا تحويل وجهة سالكي الطريق إلى مقبرة مجاورة.

وأضافت الوكالة أن دورية أمنية تتألف من أربعة أعوان توجهت إلى المكان، غير أنها تعرضت إلى وابل من الرصاص من المسلحين.

كما أشارت إلى أن اشتباكاً اندلع بعد ذلك، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الدورية الأمنية وجرح اثنين، فيما تمكن المسلحون من الفرار، بعد قتل أحد أعوان إدارة السجون، ومدني كانا في سيارة.

واستنفرت الوحدات الأمنية المنتشرة في محافظة جندوبة وقامت بتمشيط المنطقة بحثا عن المسلحين الذين نفذوا العملية التي وُصفت بأنها الأخطر في تونس.

 

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