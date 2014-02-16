صالحي: حل القضية النووية سيدعم معاهدة حظر الانتشار النووي

قال مدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية على أكبر صالحي، إن حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي لبلاده سيدعم معاهدة حظر الانتشار النووي، لافتاً إلى ضرورة الاعتراف بحقوق طهران النووية.

وطالب صالحي القوى الست الكبرى المشاركة في المفاوضات النووية مع إيران بانتهاز فرصة المحادثات للتفاعل مع إيران، مضيفاً أنه في حال تم تسوية المشكلات النووية فإن ذلك سيدعم معاهدة حظر الانتشار النووي ويزيد من قوتها وستصبح مفيدة أكثر لإيران وللمجتمع الدولي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس السبت، أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست (فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) ستنظر إلى حقوق ومصالح طهران، ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق نووي مؤقت في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، تعهدت بموجبه الدول الست بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران في مقابل موافقة الأخيرة على الحد من أنشطتها النووية خلال فترة ستة أشهر مع عدم فرض عقوبات نووية أخرى في نفس ذلك الإطار الزمنى.