تأجيل محاكمة مرسي بتهمة "التخابر" إلى 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة في مصر الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية" لجلسة 23 فبراير/شباط الحالي.

وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين، بعد إعلان المحامين المدافعين عنهم انسحابهم، طالبين أن تبلغهم نقابة المحامين برفع قفص الاتهام الزجاجي، الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.

وقال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حين سمح له بالتحدث عبر نظام الصوت اليوم "أنتم قاطعين الصوت عني ليه، علشان خايفين الرئيس يتصل بالشعب". وطالب الرئيس السابق هيئة الدفاع بالانسحاب، واصفا المحاكمة بأنها "مهزلة".

وتشمل الاتهامات في قضية التخابر التي بدأ النظر فيها الأحد، إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية حددت نيابة أمن الدولة العليا، من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.

وذكرت النيابة أن وقائع القضية تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير الشعبية، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية أنها ضبطت ستة شبان ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة الدقهلية بدلتا النيل؛ لقيامهم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "للتحريض ضد ضباط وأفراد الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية".

وأضافت الوزارة أنه ألقي القبض على ستة آخرين في محافظة الغربية، ينتمون للجماعة، واتهمتهم بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"تحرض على استهداف، وحرق سيارات الشرطة، وبث صورها على تلك الصفحات"، فضلا عن حيازة ذخائر وأسلحة. كما اعتقلت الشرطة اثنين آخرين في محافظة البحيرة بتهمة إدارة صفحة "تحرض على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة، وتوضيح كيفية صناعة القنابل اليدوية والمولوتوف".