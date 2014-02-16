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الأردن يسعى إلى ضبط حدوده مع العراق

16/2/2014

أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أن هناك اتجاهًا لترتيب المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق. وقال النسور في كلمة ألقاها السبت أن هناك نية لترتيب الحدود الأردنية ـ العراقية. غير أنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة.

يعتبر معبر الكرامة الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق (شمال شرق البلاد)، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار.   

يذكر أن النسور زار بغداد في ديسمبر/كانون أول الماضي، وبحث مع نظيره العراقي نوري المالكي تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين، يتقدمها تقديم العراق للأردن النفط بأسعار تفضيلية.

من جهة ثانية، قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان أن 10 متسللين سوريين حاولوا مساء السبت اجتياز الحدود الأردنية ـ السورية من الجانب السوري بطريقة غير مشروعة، ومن أماكن غير مخصصة لعبور اللاجئين. وأوضح أنه تم الاشتباك مع المتسللين من قبل قوات حرس الحدود حيث أصيب 7 منهم وتم إلقاء القبض على الثلاثة الآخرين.

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