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ارتفاع عدد قتلى انفجار طابا إلى أربعة و27 مصابا

16/2/2014

أكد مصدر أمنى مصري ارتفاع عدد  القتلى في حادث استهداف الحافلة بمنطقة طابا الأحد إلى أربعة  أشخاص.  وذكر المصدر أن عدد المصابين  ارتفع أيضا إلى 27 شخصا من بينهم 13 حالة إصابة خطيرة. كما أكدت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث استهداف إحدى الحافلات السياحية بموقف انتظار الحافلات بمنفذ طابا البري جنوب سيناء. وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، إنه في حوالي الساعة الثانية من مساء الأحد، وأثناء توقف إحدى الحافلات السياحية بموقف انتظار الحافلات بمنفذ طابا البري بجنوب سيناء، للمرور إلى الجانب الآخر والتي تقل عدد من السائحين يحملون الجنسية الكورية، حدث انفجار بالجزء الأمامي من الحافلة.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة 3 من بينهم سائق الحافلة (مصري الجنسية) وإصابة 14 آخرين، لافتة إلى أن الحافلة توقفت عدة مرات بالطريق أثناء رحلتها من القاهرة مروراً بمنطقة سانت كاترين.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن في وقت سابق، أن المعلومات الأولية عن حادث انفجار الحافلة السياحية تؤكد وجود 3 وفيات و 14 مصاباً من بينهم سيّاح كوريين.

في حين ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت  أحرونوت" الإسرائيلية الأحد أنه تم نقل خمسة من المصابين بإصابات  خطيرة جراء الحادث للعلاج في مستشفى يوسفتال بمدينة  إيلات.

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