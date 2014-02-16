البث الحي
منوعات

إحباط محاولة للسيطرة على منطقة بكركوك

16/2/2014

أعلنت قيادة الفرقة 12 في الجيش العراقي الأحد، عن إحباط محاولة للسيطرة 100 مسلح من تنظيم " الدولة الإسلامية في الشام والعراق"  على مركز ناحية الرياض بمحافظة كركوك، نحو 255 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر عسكري في قيادة الفرقة ، إن قوات اللواء 47 التابعة لعمليات دجلة تمكنت الليلة الماضية من إحباط مخطط سيطرة أكثر من 100 مسلح من تنظيم "الدولة الإسلامية" يستقلون أكثر من 20 مركبة رباعية الدفع،   وقتلت منهم 10 مسلحين ودمرت 6 مركبات تابعة لهم .

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية أجبرت المسلحين على الانسحاب إلى سلسلة جبال حمرين، مثمنا دور الأهالي والعشائر في التعاون مع قوات الجيش من خلال المعلومات التي ساهمت في إفشال مخطط السيطرة على مركز الناحية.

يذكر أن محافظة كركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها في العراق، فضلا عن كونها من المحافظات التي تشهد أعمال عنف تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)