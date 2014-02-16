إحباط محاولة للسيطرة على منطقة بكركوك

أعلنت قيادة الفرقة 12 في الجيش العراقي الأحد، عن إحباط محاولة للسيطرة 100 مسلح من تنظيم " الدولة الإسلامية في الشام والعراق" على مركز ناحية الرياض بمحافظة كركوك، نحو 255 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر عسكري في قيادة الفرقة ، إن قوات اللواء 47 التابعة لعمليات دجلة تمكنت الليلة الماضية من إحباط مخطط سيطرة أكثر من 100 مسلح من تنظيم "الدولة الإسلامية" يستقلون أكثر من 20 مركبة رباعية الدفع، وقتلت منهم 10 مسلحين ودمرت 6 مركبات تابعة لهم .

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية أجبرت المسلحين على الانسحاب إلى سلسلة جبال حمرين، مثمنا دور الأهالي والعشائر في التعاون مع قوات الجيش من خلال المعلومات التي ساهمت في إفشال مخطط السيطرة على مركز الناحية.

يذكر أن محافظة كركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها في العراق، فضلا عن كونها من المحافظات التي تشهد أعمال عنف تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين