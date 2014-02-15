ويندى شيرمان: مفاوضات "جنيف 2" لم تفشل

دعت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويندى شيرمان النظام السوري إلى أخذ المفاوضات بجدية أكبر، كما يفعل الائتلاف الوطني المعارض، معتبرة أن مفاوضات جنيف 2 حول سوريا لم تفشل بعد لكنها تمر بأوقات صعبة.

وقالت شيرمان، اننا ندرك أنه سيكون هناك صعود وهبوط، وهذه طبيعي في ظل الحرب التي نحاول إنهاءها، هذه المفاوضات ستكون صعبة وهى لحظات قاسية لكن علينا انتظار النتائج".

وأضافت شيرمان، أن الأمريكيين والروس اتفقوا على أن الهدف من مفاوضات جنيف 2 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وأن الطرف الوحيد الذى رفض ذلك هو النظام.

كما قالت شيرمان، إنه منذ أسابيع قليلة في مونترو، اتفقت 40 دولة ومنظمة على أن هدف هذه المحادثات هو نقل السلطة، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف، موضحة أن لافروف أكد بنفسه على أهمية تشكل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لكن الطرف الوحيد الذى رفض ذلك هو النظام السوري.