هنية: الاتفاق الإطار ظالم و يكرس الاحتلال

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، اليوم السبت، رفض حركة حماس اتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال هنية في كلمة خلال افتتاح جمعية للأسيرات المحررات في غزة لسنا ملزمين بأي اتفاق إطار بمفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية لحل القضية الفلسطينية، معتبراً أن اتفاق الإطار الأمريكي ظالم ويكرس الاحتلال على أرض فلسطين.

وشدد على عدم التنازل أو التفريط بالحقوق الفلسطينية، قائلاً نحن لن نفرط بشبر واحد من أرض فلسطين، ولن نتنازل عن حق من حقوق هذا الشعب. وجدد التمسك بما أسماها المقاومة الشاملة بكافة أنواعها كـاستراتيجية واضحة وكخيار وحيد للتحرير.

وقال " شعبنا جرب وسيلة المفاوضات لأكثر من 20 عامًا على يد السلطة، وها نحن نرى نتائجها منذ ذلك التاريخ ".

وتعهد هنية بأن تعمل حماس على الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية. وشدد على أن المقاومة ستسلك كل طريق ودرب صعب أو سهل من أجل تنسمهم عبق الحرية. وأكد استمرار المساعي الجادة من أجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الداخلية.