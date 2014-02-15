حماس: سنتعامل مع أي قوة دولية بنفس معاملة إسرائيل

أعلنت حركة حماس أنها ستتعامل مع أي قوة دولية يجري نشرها في الأراضي الفلسطينية بنفس معاملة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على رفض المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وجدد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري رفض الحركة لخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقال إن حماس لن تسمح بتمرير أي اتفاق يمكن أن يشكل مساً بحقوقنا.

ودعا أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الانسحاب من المفاوضات قبل فوات الأوان. وأضاف أن حماس تخرج في رفح لتقول كلمتها لا للمفاوضات, وأن ما يجري تصفية حقيقية لما تبقى من حقوقنا وثوابتنا".