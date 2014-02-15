البث الحي
منوعات

حماس: سنتعامل مع أي قوة تدخل الأراضي الفلسطينية

15/2/2014

أكدت حركة المقاومة الإسلامية  حماس  أنها ستتعامل مع أي قوات دولية ستأتي للأراضي الفلسطينية من خلال أي اتفاق سيتم توقيعه بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أنها "قوات احتلال".

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهري، خلال مسيرة نظمتها الحركة الليلة برفح جنوب قطاع غزة رفضا للمفاوضات ولخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: "إن حماس لن تسمح بتمرير أي اتفاق يمس بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني"، داعيا الرئيس محمود عباس إلى الانسحاب من المفاوضات.

وأضاف "الشعب الفلسطيني لا يقبل المساومة على الحقوق والثوابت، وهى ليست للتفاوض وليست للمساومة وقد نذرنا أنفسنا باستمرار التمسك بها والحفاظ عليها وقدمنا الدماء وخيرة أبناء وقادتنا".

وأردف قائلا: "عروض فردية بين الحين والآخر، وآخرها أن المفاوضين يقبلون بأن يكون هناك قوات دولية بدلا من الاحتلال إذا ما انسحب، ونحن نقول من الذى فوض عباس هذا الأمر، وإن هذه القوات هي بالنسبة لنا قوات احتلال نتعامل معها مثله".

ودعا "أبو زهري" إلى تشكيل إطار وطني واسع يجمع كل الفصائل لرفض المفاوضات وأي اتفاق سيتمخض عنها، وقال: "سندعم ونتعاون لأجل ذلك وسننجح بإسقاط تلك المؤامرة، فلا يقبل أي بلد عربي أن ينتهك أي شبر من أرضه"، معتبرا أن خطة كيري أعدت بين أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، لتصفية القضية الفلسطينية.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)