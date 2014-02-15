تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة تمام سلام

شكل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام السبت ، حكومة جديدة خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في آذار من العام 2013 . وتتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا. ويأتي تأليف الحكومة اليوم بعد انقضاء عشرة أشهر على تكليف سلام .

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ، كلّف في السادس من نيسان/ابريل من العام الماضي ، النائب تمام سلام تشكيل حكومة جديدة في لبنان ، تخلف حكومة ميقاتي التي استقالت في آذار/مارس الماضي ، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى هذا التاريخ.

من جانبه اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام، أن التشكيلة التي أعلنت السبت، تمثل الصيغة الأنسب في هذه المرحلة. ودعا سلام في أول تصريح له عقب إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، جميع القيادات في لبنان إلى التنازل لمشروع الدولة ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية، واصفاً حكومته بأنها حكومة المصلحة الوطنية الجامعة. وأضاف أن التشكيلة التي تم التوصل إليها تمثل الصيغة الأنسب في هذه المرحلة.

وتعتبر حكومة سلام وهي الرابعة في عهد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، من 24 وزيرا بينهم سيدة واحدة إلى جانبه.

وقد أبصرت الحكومة النور بعد نحو 11 شهراً على تكليفه تخللها خلافات حادة حول أسماء الوزراء والحقائب الوزارية كما شهدت اعتراضات على تمثيل حزب الله في الحكومة.

وضمت حكومة سلام، وهو نجل رئيس الحكومة الراحل صائب سلام، معظم التيارات السياسية في لبنان باستثناء حزب القوات اللبنانية (المسيحي) الذي يتزعمه سمير جعجع.