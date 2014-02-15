المالكي يتعهد بتلبية مطالب أهالي مدينة الرمادي

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت، بتلبية جميع مطالب أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار المتعلقة بالحكومة، منوهاً بـانتصار القوى الأمنية والعشائر على داعش. ونقلت قناة العراقية الحكومية، عن المالكي، تشديده أثناء زيارته المفاجئة لقاعدة عين الأسد، بمحافظة الأنبار بغرب البلاد، على أن حكومته قررت تلبية جميع مطالب اهالي الرمادي.. والعاجل منها ينفذ من طرف بالحكومة، فيما البعض الآخر بحاجة إلى تشريع قانون وهذا دور البرلمان".

واعتبر المالكي أن من يطالب بخروج الجيش من محافظة الأنبار، له مآرب أخرى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وعشائر الأنبار حققا نصراً على تنظيمي القاعدة وداعش. وأمر بتكريم عناصر القوات المسلحة في الرمادي ومنح رتبة لواء للعميد نومان عبد نجم الزوبعي تقديرا لمواقفه الوطنية في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، وصل إلى مقر قيادة عمليات محافظة الأنبار المضطربة بغرب البلاد السبت، للاطلاع عن كثب على الوضع الأمني وسير العمليات العسكرية الجارية فيها.

وعقد المالكي خلال الزيارة التي يرافقه فيها عدد من المسؤولين بالحكومة الاتحادية اجتماعا مع القادة الأمنيين والعسكريين، وأعضاء الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار للتباحث معهم حول تطورات الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

يشار إلى أن محافظة الأنبار تشهد منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2013العام الماضي، عملية عسكرية واسعة تقوم بها قوات عراقية مشتركة ومروحيات الجيش إلى جانب مسلحي قوات الصحوة الموالية للحكومة، لضرب قواعد تنظيم ما يعرف بـدولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، في صحراء المحافظة. وقد امتدت العملية العسكرية لاحقاً لتشمل مدينتي الفلوجة والرمادي.