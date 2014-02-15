الإبراهيمي يعتذر للشعب السوري عن فشل مفاوضات ‏جنيف

اعتذر المبعوث الأممي إلى سوريا، لخضر الإبراهيمي إلى الشعب السوري، على عدم التمكن من تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف. وقال الإبراهيمي بمؤتمر صحافي في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين وفديّ الحكومة السورية و الائتلاف المعارض في جنيف أعتذر من الشعب السوري لعدم التمكن من تحقيق شيء خلال المفاوضات.

وأضاف أن وفد الحكومة السورية يعتبر أن القضاء على الإرهاب هو الأهم والمعارضة تصر على بحث هيئة الحكم الانتقالي. وتابع أعتقد أنه من الأفضل أن يعود كلّ طرف ويفكر في مسؤولياته وما إذا كان يريد لهذه العملية أن تستمر. وكانت الجولة الثانية من المحادثات بدأت الاثنين الماضي بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين.

من جانبه حمل المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، النظام السوري مسؤولية عدم تحقيق تقدم في مفاوضات جنيف، مؤكداً ان الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على التفاوض.

وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي، إن كل من وقع على فكرة بيان جنيف يفهم ما هو الهدف منه، ولا شك في أن المحادثات لم تحدث اختراقات لكن من المهم أن يعترف الجميع ان الحل الوحيد للنزاع في سوريا يأتي من خلال تسوية سياسية قائمة على التفاوض.

وأضاف سنستمر في الضغط ليس على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وحده بل على دول مثل روسيا وإيران للاعتراف انه ليس في مصلحة أحد أن تستمر إراقة الدماء والانهيار الحاصل في سوريا.

ولفت كارني، إلى ان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سبق أن قال ان العملية صعبة ونحن بعيدون عن تحقيق الهدف المرجو، لكن سنمضي قدماً لأن ما من سبيل لحل الأزمة الراهنة من دون جلوس الطرفين معاً على طاولة واحدة. ولفت إلى أن المعارضة على العكس أظهرت وضوحاً في الهدف،.. وقد أبدت رغبة في التواصل البناء من أجل الشعب السوري، وهذا ما لم نره من جانب النظام.

وأشار كارني، إلى انه في ظل استمرار تدهور الأوضاع، جهودنا، بما في ذلك جهودنا الإنسانية وجهودنا في مجلس الأمن الدولي لتمرير قرار يسهل تسليم المساعدات الإنسانية، وجهودنا مع المعارضة، تهدف كلها للتوصل إلى عملية انتقالية في سوريا تقود إلى مستقبل أفضل للبلاد.