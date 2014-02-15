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الأمطار والعواصف تقتل شخصين في بريطانيا

15/2/2014

لقي شخصان حتفهما وأصيب عدة آخرون في المملكة المتحدة بسبب العواصف والأمواج والأمطار الموسمية، وفي المقابل انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل بعدما أسقطت العواصف  الأشجار على أعمدة الكهرباء في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من  البلاد ، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس اسوسيشن .

وقالت رابطة شبكات الطاقة على موقع تويتر :"ضرب الطقس القاسي جنوب  انجلترا مجددا الليلة الماضية مما تسبب في الحاق اضرار بشبكات الطاقة وانقطاعها عن  141822 منزلا".

وتسببت الأمطار والعواصف  والأمواج العالية  في اضطراب واسع  في شبكات النقل ببريطانيا مع سقوط  الاشجار والحطام الذى تسبب في سد الطرق والسكك الحديدية وإلغاء الكثير من الخدمات .

وأصدرت وكالة البيئة نحو 22 تحذيرا من فيضانات خطيرة  للمناطق الساحلية من كورنوال إلى هامبشير وجلوسيستر  وتايمز فالي ، حيث مازالت الانهار عند أعلى مستوى لها منذ عقود.   

يذكر أنه تم  إنقاذ أكثر من 30 شخصا من مطعم مطل على البحر في هامبشير أمس بعدما  تحطمت نوافذه وغمرته مياه البحر .

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