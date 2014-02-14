وزير خارجية جنوب السودان يرفض أي وصاية دولية على بلاده

أكد وزير خارجية جنوب السودان "برنابا بنجامين" رفضه "أحاديث" حول فرض وصاية دولية لمدة عشر سنوات نتيجة أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وقال بنجامين في تصريحات له الجمعة " هذا أمر غير وارد على الإطلاق ، لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي في الحرب المستمرة لأكثر من 30 سنة في الكونغو الديمقراطية أو ما حدث من قبل في جنوب إفريقيا وكذلك في موزمبيق والصومال حالياً".

وأضاف "أن حكومة جنوب السودان قادرة على ممارسة سيادتها الوطنية ولديها الإرادة السياسية في إنهاء الأزمات الداخلية. وكما ذكرت من قبل هذه الأحداث موجودة في دول كثيرة، فلماذا التفكير بأن جنوب السودان لا يملك قيادة وإرادة سياسية، نحن لا نحتاج إلى أي تدخل دولي لنكون تحت حكومة من الأمم المتحدة لعشر سنوات".

ورداً على سؤال عن قلق المجتمع الدولي حول "الصراع العرقي" بين أكبر قبائل جنوب السودان "الدينكا" التي ينتمي الرئيس "سلفا كير" والنوير التي ينتمي إليها نائبه السابق "رياك مشار" قال بنجامين "ليس صحيحاً أن الصراع كان إثنياً ، هذا تفسير خاطئ وسمعناه من الإعلام وبعض المهتمين في المجتمع الدولي وأفشلت قواتنا المسلحة محاولة جرها إلى صراع قبلي وهذا أكد تماسك الشعب الجنوبي ووحدته".