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مقتل 11 مهاجماً بعملية استهدفت دورية شرطة في الصين

14/2/2014

أعلنت الشرطة الصينية مقتل 11 شخصاً حاولوا تنفيذ هجوم وصفته بـالإرهابي, استهدف دورية للشرطة في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن 8 إرهابيين قتلوا على يد الشرطة، بينما قتل 3 بواسطة عبواتهم الانتحارية خلال هجوم إرهابي بعد ظهر اليوم في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.
وأصيب مدنيان وشرطي في الهجوم الذي وقع في محافظة ووشي في منطقة أكسو، كما اعتقل احد المشتبه فيهم.

وتسجل اضطرابات بانتظام في إقليم تشينجيانغ، على خلفية التوتر الشديد بين إثنية ألهان التي تشكل الغالبية في الصين، والويغور المسلمين الناطقين بالتركية.

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