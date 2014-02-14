الشرطة التايلاندية تتحرك لاستعادة مواقع احتجاج في بانكوك

نشرت السلطات التايلاندية الجمعة الآف الجنود من قوات الأمن لاستعادة مواقع احتجاج حول المباني الحكومية في العاصمة بانكوك يحتلها منذ عدة أشهر متظاهرون يسعون للإطاحة برئيسة الوزراء "ينجلوك شيناواترا".

ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات خلال العملية التي تختبر فيما يبدو الأعداد المتناقصة للمحتجين المناهضين للحكومة الذين يعطلون الحياة في العاصمة التايلاندية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال قائد الشرطة التايلاندية "ادول ساينجسينجكاو" "استراتيجيتنا هي تنفيذ ذلك ببطء والعمل من مناطق خارج وسط بانكوك نحو مواقع الاحتجاج الرئيسية".

وأضاف "اننا لا نفرق المحتجين أو نستخدم القوة نحن نلجأ للمفاوضات كتكتيك رئيسي لنا".

ويريد المحتجون الاطاحة "بينجلوك" التي يرون أنها تعمل نيابة عن شقيقها رئيس الوزراء السابق "تاكسين شيناواترا" الذي يعيش في المنفى واصطدم مع قوى مؤثرة في البلاد وأقاله الجيش عام 2006.

وعلى جانب آخر صرح "بارادورن باتاناتابوتر" رئيس جهاز الأمن القومي في تايلاند لرويترز "شرطتنا جاهزة لاستعادة السيطرة على المكان وستحاول تفادي العنف".

و أضاف أنه تم تخصيص 5000 شرطي للعملية التي تستهدف مواقع حول المنطقة الحكومية وليس التقاطعات في مراكز التسوق والأعمال التي كانت محوراً لأكبر التجمعات

وتجد حركة الاحتجاج في بانكوك معظم تأييدها من الطبقة المتوسطة ومؤيدي المؤسسة الملكية في مواجهة سكان الريف وأغلبهم من الفقراء المؤيدين "لشيناواترا" من الشمال والشمال الشرقي.