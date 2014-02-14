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الداخلية التونسية تقرر تشديد الرقابة على النقاب

14/2/2014

قررت وزارة الداخلية التونسية تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.

وبررت الوزارة هذا القرار بالقول في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمّد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية.

ودعت الجميع إلى حسن التفهّم ومساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، خُصص لبحث الوضع الأمني العام في البلاد، والجهود المبذولة من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الوضع الأمني على الحدود بحسب بيان وزعته رئاسة الحكومة.

وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن عددا من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية.

يشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.

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